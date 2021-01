COVID-19 : Ottawa enregistre 92 nouveaux cas et 3 décès de plus

La capitale nationale enregistre samedi 92 nouveaux cas de COVID-19 ainsi que 3 décès supplémentaires, selon la plus récente mise à jour de Santé publique Ottawa (SPO).

Le nombre de personnes qui ont été infectées par le virus grimpe ainsi à 12 853. Avec 3 décès de plus, il y a eu 419 morts à Ottawa depuis le début de la crise sanitaire.

Près de 1000 cas sont actifs dans la capitale. Le nombre d’hospitalisations est également élevé, à 34. Six patients sont actuellement aux soins intensifs.

Quant aux éclosions, SPOSanté publique Ottawa en déclare sept nouvelles, dont quatre d’origine communautaire.

Vendredi, les médecins-chefs de six hôpitaux d’Ottawa ont signé une lettre demandant aux Ottaviens de respecter les consignes de la province. Nous demandons à chacun de respecter les restrictions provinciales en matière de santé publique et de rester chez soi, sauf pour des raisons essentielles , pouvait-on lire dans la lettre.

De son côté, la santé publique ontarienne fait état de 2359 nouveaux cas de coronavirus et de 52 décès supplémentaires dans l’ensemble de son territoire. L'Ontario surpasse pour la première fois le Québec en matière de nombre de cas déclarés depuis le début de la pandémie.

22 cas et un décès de plus en Outaouais

Vingt-deux nouvelles infections de COVID-19 ont été rapportées au cours des dernières 24 heures en Outaouais.

Désormais, 5706 personnes ont contracté le virus depuis le début de la pandémie dans la région.

De ce nombre, 149 en sont décédées, soit 2 de plus que la veille.

L’un de ces décès est survenu au Pavillon de la Paix à Messines, et l’autre, à domicile, selon le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l’Outaouais.

Plus de 240 cas de COVID-19 sont actifs en Outaouais.

Dans l’ensemble du Québec, 1685 cas de contamination supplémentaires sont enregistrés, de même que 76 décès de plus.

De ces décès, 17 sont survenus dans les dernières 24 heures, 33 entre le 16 et le 21 janvier, 24 avant le 16 janvier et 2 à une date inconnue.