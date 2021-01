Desserte du Nord : West Wind Aviation et Transwest Air voleront sous un même nom

Les compagnies West Wind Aviation et Transwest Air annoncent également qu’elles deviennent Rise Air.

Elles regrouperont leurs activités sous un seul certificat d’exploitation, une fois les exigences réglementaires satisfaites, indiquent les deux transporteurs aériens dans un communiqué de presse.

Nous réunissons deux compagnies différentes qui ont toutes deux leur propre culture et histoire, nous voulions quelque chose de nouveau et de frais, mais nous voulions aussi préserver l'héritage des deux organisations , explique le président-directeur général du groupe de compagnies West Wind, Stephen Smith,dans un communiqué de presse.

West Wind Aviation appartient aux Premières Nations et aux employés. La compagnie mène ses activités à partir de bases à Saskatoon et à La Ronge, et dispose de sites satellites dans le nord de la Saskatchewan, selon le site web de l'entreprise.

Le transporteur Transwest Air était déjà une filiale à part entière de West Wind Aviation, après avoir été acheté par la compagnie en 2016, selon le site web de Transwest.

Le processus de changement de marque débutera dans les prochaines semaines.

M. Smith exlplique que d'ici la fin processus de changement, les gens verront trois logos différents.

En mars 2020, West Wind aviation avait réduit ses vols réguliers et annoncé des mises à pied en raison de la réduction de la demande et des recommandations du gouvernement de ne pas voyager en raison de la pandémie de COVID-19.

Avec les informations de CBC