L'Ontario devient la province avec le plus grand nombre de cas de COVID-19

Au terme de leurs bilans quotidiens respectifs samedi, l'Ontario comptait 252 585 cas depuis le début de la pandémie, alors que le Québec en recensait 252 176. L'Ontario surpasse ainsi le Québec par environ 400 cas.

Il s'agit d'une première depuis le mois de mars, puisque le Québec avait compté jusqu'à ce jour un nombre de cas absolu plus élevé.

Le Québec compte malgré tout toujours plus de cas absolus par 100 000 habitants que l'Ontario (2931 par 100 000 habitants au Québec, et 1714 par 100 000 habitants en Ontario).

L'Ontario demeure ainsi sous la barre symbolique des 3000 nouveaux cas par jour pour une sixième journée de suite, après une augmentation soudaine des cas dans les dernières semaines.

La province accuse par ailleurs 52 décès supplémentaires, samedi.

À l'échelle locale, la province a recensé 708 nouveaux cas à Toronto, 422 dans la région de Peel, 220 dans la région de York, 107 à Hamilton et 101 à Ottawa.

La ministre de la Santé de l'Ontario, Christine Elliott, a déclaré que le réseau de laboratoires de la province avait effectué près de 63 500 tests au cours des dernières 24 heures.

La province estime qu’au total, 1501 personnes sont hospitalisées en lien avec la COVID-19. Parmi eux, 395 se trouvent dans des unités de soins intensifs, et 299 sont sous respirateurs artificiels.

Le nombre de personnes hospitalisées a diminué de 11 par rapport à la veille, tandis que le nombre de personnes aux soins intensifs a augmenté de 12. De son côté, le nombre de patients sous respirateur artificiel a augmenté de huit par rapport à la veille.

Plus d'une mort par heure dans les foyers de soins de longue durée

En Ontario, 252 foyers de soins de longue durées composent présentement avec une éclosion de COVID-19.

Selon les derniers chiffres de la province, on y recense 1298 cas parmi les résidents, et 1142 cas parmi le personnel.

Vendredi, la Coalition de la santé de l'Ontario sommait le gouvernement Ford d'intervenir dans ces foyers de façon à redresser les normes sanitaires, et à faire appel à l'armée si nécessaire.

Selon la coalition, le nombre de morts dans les centres de soins de longue durée durant la deuxième vague est en voie de dépasser celui de la première vague.

Samedi, le Bureau de santé du district de Simcoe Muskoka a révélé quele variant britannique de la COVID-19 avait été détecté dans une résidence pour aînés de Barrie. Jusqu’à présent, le foyer de soins de longue durée Roberta Place a rapporté 29 morts en lien avec une récente éclosion.

L'Ontario étend sa campagne d'inspections dans les magasins à grande surface

Le gouvernement ontarien a annoncé qu'il étend sa campagne d'inspections dans les magasins à grande surface aux régions d'Ottawa, de Windsor, de Niagara et de Durham.

Le gouvernement de l'Ontario procèdera à des inspections des lieux de travail à Ottawa, à Windsor, à Niagara et à Durham cette fin de semaine. Photo : Reuters / Brendan McDermid

Dès cette fin de semaine, plus de 300 agents provinciaux ainsi que des inspecteurs locaux de la santé publique inspecteront plusieurs types de lieux de travail, comme par exemple des établissements de vente au détail, des restaurants qui offrent des repas à emporter et des stations-service.

Le gouvernement dit pouvoir ainsi s'assurer que les entreprises essentielles qui peuvent continuer à fonctionner pendant le confinement à l'échelle de la province respectent les lignes directrices en matière de santé publique , peut-on lire dans un communiqué publié par la province tôt samedi matin.

Notre gouvernement est convaincu que la majorité des lieux de travail à Ottawa, Windsor, Niagara et Durham prennent les mesures nécessaires pour protéger leurs clients et leur personnel, tout en aidant à réduire la propagation de la pandémie , a déclaré par voie de communiqué le ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, Monte McNaughton.