C’est parti pour les activités hivernales à Gatineau

Les citoyens peuvent notamment profiter de la majorité des 81 patinoires, des 2 centres de plein air et des 14 sites de glisse à Gatineau dans le respect des mesures sanitaires.

En ce qui concerne la patinoire du ruisseau de la Brasserie, la Ville indique que son ouverture est imminente. Celle du Lac-Beauchamp est toujours en préparation.

Chaque site peut accueillir un maximum de 25 personnes, sauf pour la patinoire du ruisseau de la Brasserie qui pourra en accueillir 40. Certaines installations nécessitent une réservation.

Avec les nouvelles patinoires qui s’ajoutent à celles déjà ouvertes, la possibilité de louer des skis de fond ainsi que nos sites de glisse et nos centres plein air qui accueillent déjà la population, je n’ai qu’une chose à dire : sortons et jouons dehors ! , s’est réjoui Martin Lajeunesse, président de la Commission des loisirs, des sports et du développement communautaire, par voie de communiqué. N’oublions pas de respecter les consignes sanitaires .

Un système de réservation en ligne est en place notamment pour les activités au Lac-Beauchamp (archives). Photo : Getty Images

Il est possible de louer des raquettes et des skis de fond aux parcs du Lac-Beauchamp et du Lac-Leamy. Les pavillons sont ouverts à cet effet et pour l’utilisation des toilettes.

La Ville de Gatineau offre également à ses citoyens 8 parcs illuminés de lumières hivernales et 7 parcs avec des sentiers déneigés pour la marche.

Afin d’assurer le respect des mesures sanitaires en place, dont le couvre-feu, la pratique des activités extérieures est autorisée jusqu’à 19 h jusqu’au 8 février.

La Ville invite les citoyens à consulter son site web  (Nouvelle fenêtre) afin d’obtenir l’information nécessaire pour profiter des activités hivernales.