Un Défi ski Leucan 2021 au Mont-Vidéo de Barraute

L'événement qui sera organisé dans 5 autres stations de ski de la province vise à amasser de l'argent pour les enfants atteints de cancer.

Les participants doivent effectuer quatre heures de ski ou de planche à neige, ou quatre heures d’un autre sport d’hiver pour réussir le défi. Ils devront amasser un minimum de 500 $ pour la cause.

La chargée de projet au développement philanthropique pour Leucan, Laurie Jean, affirme que l'événement s'est adapté à la pandémie.

Le cancer ne prend pas de vacances ni de pause, COVID ou pas, lance-t-elle. On a encore des objectifs similaires à l'année passée. Chaque équipe qui s'inscrit doit amasser 500 $ en dons.

Elle rappelle qu'il y a plusieurs façons de participer. Il y en a ceux qui les ramassent via les réseaux sociaux ou à travers leur entourage, ils ont aussi une page Web s'ils veulent faire des dons de façon virtuelle ou encourager une équipe. Plus on va avoir d'équipe, plus on va avoir de dons et ça va aider les enfants et les familles d'ici.

Il y a plusieurs parents qui vont cesser de travailler pour pouvoir accompagner leur enfant dans ces épreuves-là. C'est sûr qu'on a beaucoup de familles d'ici qui ont besoin de notre aide, on est conscient que la situation est différente, il y a des entreprises qui ont fermé, mais on va demander aux gens d'être le plus généreux possible , ajoute la coordonnatrice.

L'an passé, l'événement avait été annulé en raison de la pandémie.