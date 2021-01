Une entreprise lavalloise excelle dans l’homologation de vaccins

Entre 40 et 60 vaccins sont encore en développement clinique. Il y en a la moitié qui est analysée ici, chez Nexelis , lance fièrement le vice-président de l’entreprise, Luc Gagnon.

La compagnie vient d'acheter un laboratoire similaire en Allemagne, ce qui fait de la société lavalloise un joueur incontournable dans l'analyse de l'efficacité des vaccins.

Après cette acquisition dont on parle aujourd'hui en Allemagne, c'est devenu la plus grosse société dans le monde dans ce domaine. Le docteur Benoît Bouche, président et chef de la direction de Nexelis

Pour mesurer l'efficacité des différents vaccins, l'entreprise a développé sa propre méthode.

On reçoit seulement des échantillons qui proviennent des études cliniques, explique Luc Gagnon. […] On mesure la réponse immune, les anticorps, et ce que l'on veut prouver c'est que les vaccins sont sans danger et donnent le bon niveau d'anticorps pour protéger les gens.

Si quelques vaccins ont déjà été approuvés, comme ceux de Pfizer-BioNTech et Moderna, plusieurs autres laboratoires cherchent à faire homologuer leur produit.

On a d'autres vaccins qui vont entrer sur le marché. Et sans divulguer de secret, on voit les résultats qui passent entre nos mains, même si on est à l'aveugle, on voit que les vaccins fonctionnent très bien. Luc Gagnon, vice-président – vaccins, Nexelis

Née en 2015, l'entreprise qui employait jusqu’à récemment 55 personnes a connu une importante croissance au cours des derniers mois.

Aujourd'hui, Nexelis est une entreprise de 350 personnes, dont 150 à Laval, avec un plan de recruter 100 personnes de plus, toujours à Laval, et d'ouvrir un laboratoire dans un nouvel immeuble.

Avec les informations de Vincent Maisonneuve