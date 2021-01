Un Vancouvérois prêt à passer des mois dans un arbre pour s'opposer à Trans Mountain

Ouuuuh! Ouuuuh! Ouuuuuuh! , c’est le cri de hibou que pousse Tim Takaro, professeur de santé publique et militant anti-oléoduc, aux abords de la tente suspendue sur une plateforme de bois qu’occupe le jeune québécois d’origine.

Il est là pour ravitailler Timothé Govare et s’assurer qu’il est en sécurité.

La police nous envoie la sécurité, leur but est de m'arrêter, en fait. Ils ne veulent pas que je reste ici parce que ça complique beaucoup les choses , soutient-il, suspendu à trois mètres du sol pour l’entrevue.

Quelles choses complique-t-il?

Les arbres dans lesquels le militant a construit sa cabane en 24 heures, peu de temps après qu’une précédente construction aérienne ait été détruite, se trouvent sur le tracé du projet d’expansion de l’oléoduc et sous le coup d’une injonction de la Cour fédérale de la Colombie-Britannique.

Bien que nous respections l’expression pacifique et dans le respect de la loi d’opinions diverses , écrit une porte-parole de TC Energy, propriétaire du projet énergétique, il est important de rappeler qu’une injonction [...] interdit à quiconque de bloquer les sites de construction du pipeline.

Or, pour le membre du groupe Stop TMX - Save the Planet, qui a étudié en sciences de l’environnement, son geste de désobéissance civile est nécessaire.

Je suis prêt à mettre ma vie sur la ligne, je suis prêt à aller en prison. Je suis prêt à ce qu'on m'arrête. Ce n’est pas grave parce que les changements climatiques vont avoir un impact tellement plus grand que ce que je pourrai vivre.

Pendant Noël et le jour de l’an, des militants sont venus porter au militant des plats chauds et du réconfort, mais la vie en hauteur comporte son lot de défis.

D’abord, le bruit. Coincée entre une autoroute et un chemin de fer, la plateforme n’est pas insonorisée. Ce n’est pas l’idée romantique qu’on se fait d’être dans les bois , ricane-t-il.

Ensuite, le confinement. Timothé Govare passe le plus clair de son temps seul, mais aussi confiné physiquement.

On est un peu comme dans une navette spatiale. On est vraiment coincé, on ne peut aller nulle part.

Timothé Govare