Le musicien montréalais Lubalin au Tonight Show aux côtés de Jimmy Fallon

Intitulée Internet Drama Pt.4 – Which Salad Dressing Is Your Favorite?, la vidéo met en chanson un échange fielleux entre internautes sur un sujet banal : la meilleure vinaigrette. La préférence d’une personne pour une variété au fromage bleu semble créer tout un émoi.

Lubalin interprète sa création en compagnie de l’animateur Jimmy Fallon et de l’actrice Alison Brie.

Cette vidéo est la quatrième de la série Internet Drama. Les trois premières ont été visionnées plus de 70 millions de fois depuis sur TikTok, selon un communiqué diffusé par l’artiste jeudi.

En plus de ses vidéos sur les réseaux sociaux, Lubalin compose et enregistre lui-même sa musique. Il a lancé en septembre dernier Lulabin EP, un microalbum comportant six compositions.