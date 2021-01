85 000 $ trouvés dans un sac donné au Value Village à Vancouver

C'était un quart de travail normal pour Jeffrey Stonehouse, gérant de la friperie Value Village de Vancouver, lundi. Jusqu’à ce qu’il tombe sur 85 000 $ en argent liquide.

Un collègue et lui triaient des dons dans l'arrière-boutique de la friperie lorsqu’il a remarqué des enveloppes dans un vieux sac. Ce n'est pas trop rare, dit M. Stonehouse, qui s'attendait à y trouver des papiers personnels.

Mais lorsque lui et son collègue ont ouvert les enveloppes, ils ont trouvé bien plus que de la paperasse. C'était certainement la plus grosse somme d'argent que j'ai jamais vue , dit-il.

À l'intérieur des enveloppes, il y avait 85 000 $ en espèces. M. Stonehouse dit que l'argent semblait très vieux, comme si quelqu'un l'avait caché et oublié.

Lorsque vous traitez avec ça, vous savez immédiatement que la personne n'avait pas l'intention de vous l’apporter , dit-il. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour nous assurer qu'il soit réuni avec la personne à laquelle il appartient.

M. Stonehouse a contacté la police qui, grâce à un ancien reçu bancaire trouver dans le sac, a pu identifier le propriétaire de l'argent - une femme âgée qui vit maintenant dans une maison de retraite.

Sa famille avait vidé son casier de rangement et avait fait don sans le savoir du sac contenant les enveloppes remplies d'argent liquide.