Les Saguenéens l'emportent en tirs de barrage face au Phoenix

Comme la marque était de 2-2 après 65 minutes, le match s'est joué lors de la séance de tirs au but. Xavier Parent, du Phoenix, a été le premier à marquer avec un tir bas. Christophe Farmer a par la suite déjoué le gardien de Sherbrooke. Dawson Mercer a donné les devants 2-1 aux Saguenéens. Finalement, Charles Tremblay, originaire de Roberval, n'a pu déjouer Alexis Shank, donnant la victoire aux Sags.

Chicoutimi a porté sa fiche à 16 points en 12 matchs depuis le début de cette saison bien particulière.

Le dernier match disputé à domicile remontait aux dix premiers jours de la saison. Les Saguenéens avaient alors pu jouer quatre matchs avant que la COVID-19 force l'annulation de matchs. Les Sags avaient pu se rendre à Rimouski le 3 novembre, à la veille de l'entrée en vigueur des mesures de zone rouge au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils avaient ensuite pris part à six matchs à Québec, du 18 au 26 novembre, dans le cadre du premier événement en environnement protégé présenté au Centre Vidéotron.

Le fil du match

Comme il fallait s'y attendre, les premières minutes du match ont servi aux deux équipes pour chasser la rouille, étant donné la longue période d'inaction. Le Phoenix n'avait plus joué de partie depuis le 7 novembre. Ce sont d'ailleurs les visiteurs qui ont ouvert la marque alors que William Lepage a tenté une passe devant le filet. Elle a été déviée par inadvertance dans le filet par le défenseur des Saguenéens Vincent Fredette.

C'est le médaillé d'argent au plus récent Championnat mondial de hockey junior, Dawson Mercer, qui a nivelé le pointage trois minutes plus tard. Il s'est présenté seul devant le gardien adverse à la suite d'une passe savante de Louis Crevier. Sur ce but, le Slovaque Matej Kaslik a récolté son premier point en carrière. La Slovaquie avait d'ailleurs été éliminée par le Canada en quart de finale. Mercer a notamment été menaçant en fin d'engagement.

Lors de la deuxième période, ce sont les Saguenéens qui ont pris les devants 2-1 par l'entremise du 5e but de la saison de Samuel Houde, qui a pris son propre retour à la suite d'un tir bondissant pour déjouer le gardien Samuel Hlavaj. Avec un peu plus de cinq minutes à faire, Xavier Parent, du Phoenix, a déjoué le gardien Alexis Shank d'un tir qu'il aurait aimé revoir.

En troisième période, les Sags n'ont pas été en mesure de profiter de six avantages numériques consécutifs, dont un à cinq contre trois pendant 1:47. Samuel Hlavaj s'est illustré face aux Bleus tout au long de la période en stoppant 13 lancers.

La prolongation n'a pas dénoué l'impasse, malgré de bonnes chances de marquer.

Prochain match dimanche

Le match a été disputé avec seulement trois officiels sur la glace. Un officiel qui devait être présent a obtenu un résultat positif de COVID-19 avant de se rendre à Chicoutimi.

Les Saguenéens joueront de nouveau dimanche à 15 h contre le Drakkar de Baie-Comeau. Ces derniers affronteront le Phoenix samedi.