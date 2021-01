Des murales en réalité augmentée dans les rues de Calgary

Au total, 36 artistes, des peintres, des animateurs graphiques et des musiciens, ont travaillé en équipe sur ce projet.

Pour Jessica Semenoff, originaire de Colombie-Britannique et installée à Calgary, c’était une belle occasion . Elle a peint une partition et des notes de musique sur la devanture d’une boutique de vêtements et d'accessoires.

Quand elle a découvert la version animée de son travail, elle n’en revenait pas. Je me suis dit : "Waouh, c’est génial" , dit-elle. Elle ajoute qu'il s’agit vraiment d’une œuvre collaborative.

La murale des artistes Quinn Mazurkewich, Mathieu Martel et Heather Adam. Photo : Radio-Canada / Émilie Vast

Habituée à travailler seule, Uii Savage a réalisé l'animation d'une œuvre peinte sur la vitrine d'un autre magasin. J'ai l'impression que chacun a apporté ses forces personnelles [...] On était tous solidaires , assure-t-elle. Lorsque l’on travaille avec les bonnes personnes, c’est facile.

Mackenzie Bedford, une autre animatrice graphique, se définit comme une artiste émergente . Elle est heureuse d’avoir pu collaborer avec quelqu’un de beaucoup plus expérimenté qu’elle.

Une idée de sortie

J'espère que [l’exposition] donnera envie aux gens de sortir, d’aller se balader avec des personnes qu’ils n'ont pas vues depuis longtemps , dit-elle.

Un souhait partagé par Jessica Semenoff : J'espère que le projet apportera un peu de joie [...] J'espère que ça rassemblera la communauté.

Les 11 murales sont à découvrir le long de la 9e avenue SE. L’application mobile pour le faire s'appelle Augle.

L'exposition a commencé jeudi. Elle est en place pour six semaines.

Elle fera partie du nouveau festival d'hiver de Calgary, Chinook Blast. Celui-ci proposera notamment différentes installations artistiques ou lumineuses à découvrir dans les rues de la ville du 11 au 28 février.

Avec les informations de Mike Symington.