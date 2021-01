La nourriture humaine ravage la santé des coyotes, selon une étude

Les coyotes urbains qui s’alimentent de nourriture humaine s'exposent à des dommages sur leur santé et peuvent devenir plus agressifs, a découvert une équipe de biologistes de l’Université de l’Alberta.

Plus les coyotes s'alimentent avec de la nourriture humaine, moins ils ont de graisse corporelle et plus ils peuvent avoir de parasites.

Le groupe de recherche de la Faculté de Science de l'Université de l'Alberta a examiné l’estomac et le microbiome intestinal d’une centaine de coyotes dans la région d'Edmonton. Il a détecté des bactéries intestinales de type humain chez plusieurs d'entre eux.

Ce phénomène peut avoir des conséquences sur leur nutrition, leur système immunitaire et même leur comportement.

Chez les chiens, il existe un lien entre les comportements agressifs et la composition de leur microbiome , explique Scott Sugden, l'auteur principal de l'étude. Le microbiome des coyotes urbains a des similitudes avec ceux des chiens.

Toutefois plutôt que de les chasser des villes, Scott Sugden pense qu'il faut apprendre à cohabiter avec eux, puisqu'il s'agit aussi de leur habitat naturel.

Il faut empêcher les coyotes d'avoir accès au compost ou aux poubelles, dit-il. Il faut donc mettre les déchets dans un endroit clôturé ou acheter de meilleurs conteneurs.