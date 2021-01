Comment adapter son carnaval à une situation sanitaire changeante?

Le carnaval de Cochrane est la victime de l’état d’urgence et des nouvelles consignes sanitaires du gouvernement annoncées le 11 janvier.

Après 58 carnavals sur le lac Commando, la Ville et le comité organisateur de l’événement n’ont pas eu le choix d’annuler le carnaval 2021, qui devait se dérouler du 5 au 15 février.

Selon Denis Clément, maire de Cochrane, la presque totalité des activités ne pouvait être faite sans distanciation sociale ou transportée en ligne.

Le maire de Cochrane, Denis Clément, est triste de devoir annuler le carnaval. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Nous, notre carnaval est basé sur le lac Commando, le lac au centre de la ville, presque toutes les activités se font là , a-t-il expliqué.

Il précise que certaines des activités se déroulent habituellement dans des lieux clos, ce qui n'est pas possible avec la pandémie.

Après avoir reçu une recommandation en faveur de l’annulation du carnaval par le comité organisateur, le conseil municipal n’a pu qu’abonder dans le sens de la décision, selon M. Clément.

C'est une décision qui est très difficile, avec une tradition on est très fiers de notre carnaval, ça fait presque 60 ans que c'est en existence, c'est un point pour la ville de s'organiser, pour couper l'hiver. Denis Clément, maire de Cochrane.

Si le maire et les festivaliers de Cochrane sont déçus par la tournure des événements, M. Clément a bon espoir pour l’an prochain.

On espère qu’avec le vaccin, ça va venir sous contrôle la pandémie, on va commencer à planifier pour l’an prochain et pour les festivals cet été , explique-t-il.

Maigre consolation pour le carnaval, des entrepreneurs locaux ont approché la Ville de Cochrane pour organiser un concours de sculptures sur neige qui pourra être organisé au sein de la population.

Un carnaval virtuel à North Bay

Du côté de North Bay, les Compagnons des francs loisirs ont plutôt choisi de migrer vers des plateformes virtuelles pour les activités de son carnaval cette année.

Après avoir dû procéder à de nombreux changements de plans en raison de l’évolution de la situation sanitaire en province, Anne Brûlé, chargée de projet à l’organisation de l’événement, ne voulait pas devoir annuler l’événement.

Il n’a jamais été question d'annuler, c'est tellement un événement identitaire pour notre communauté, donc on s'est ajusté 3 ou 4 fois à mesure que les règlements changeaient. Anne Brûlé, chargée de projet à l’organisation du carnaval.

Pour Michel Pagé, le président des Compagnons des francs loisirs, le déroulement malgré tout de l’événement cette année était important pour la communauté.

Michel Pagé est président du centre culturel des Compagnons des francs loisirs. Photo : Source: Facebook

Ce qui est spécial avec le carnaval, c’est que ce sont des moments mis de côté pour se rassembler, en français, ce qui n’arrive pas tous les jours et les gens apprécient ces moments , explique-t-il.

Pour permettre au carnaval de se dérouler en virtuel, les festivaliers sont invités au cours de la semaine à se procurer des trousses et différents produits qui vont leur permettre de participer aux soirées thématiques.

Un atelier de cuisine, une journée de jeux en famille, des soirées littéraires, des spectacles et une soirée dansante sont au menu pour l’événement qui aura lieu du 1 au 7 février.

Un premier carnaval sans Lou Gagné

En plus de devoir s’adapter à la réalité de l’évolution de consignes sanitaires, l’équipe d’organisation du carnaval a dû s’adapter au décès de Lou Gagné, le 2 juillet dernier.

Lou Gagné, une figure importante du carnaval et des Compagnons des francs loisirs, s'est éteinte en juillet dernier. Photo : Centre culturel les Compagnons des francs loisirs

Véritable visage du carnaval en tant que coordinatrice de la programmation des Compagnons des francs loisirs, Mme Gagné avait déjà commencé à organiser le Carnaval 2021.

Mme Brûlé, qui a repris l’organisation de l’événement par la suite, affirme que malgré tout, elle pouvait sentir la présence de son amie Lou alors qu’elle tentait de continuer son œuvre.

Je vous avoue, il y a des choses qui sortaient de ma bouche et je ne savais pas d'où ça venait, des réponses à des questions que je ne savais pas que j’avais, et je me suis dit que quelque part il y a peut-être quelqu’un qui était là pour nous aider , croit-elle.

C’est sur les macarons du festival que la présence de Lou Gagné sera le plus visible.

Après un concours de dessin organisé auprès des élèves de la région pour trouver le design des macarons du festival, c’est l'œuvre d’enfants qui ont choisi comme thématique de remercier Lou Gagné qui se retrouvera sur la poitrine des festivaliers.

C’était assez beau, nous avons décidé de choisir toute la classe , se réjouit Michel Pagé.

Un nouveau festival virtuel à Kapuskasing

Le Festiglace de Kapuskasing, un tout nouvel événement organisé par le Centre régional de Loisirs culturels, a choisi pour sa première édition de planifier son événement en ligne.

Kapuskasing aura son festival hivernal, malgré la pandémie. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Après avoir d’abord planifié une partie des activités sur place, Jimmy Côté, directeur général du Centre régional de Loisirs culturels, a annoncé le 8 janvier que les festivités se dérouleront seulement en ligne, du 3 au 7 février.

Le festival a par ailleurs annoncé vendredi les artistes qui seront présents lors de la diffusion en ligne du spectacle du 3 février, la soirée des finalistes de la compétition de chant La voix de chez nous .

On y apprend qu’en plus des finalistes de la compétition de chant, on y apprend que Josiane Comeau, la gagnante du concours de l’an dernier, et son père Jean vont performer pendant la soirée.