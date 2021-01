Les maires du Témiscouata veulent un barrage routier à la sortie du Nouveau-Brunswick

Une lettre à ce sujet, approuvée à l’unanimité par le conseil des maires, a été envoyée à Québec jeudi.

La préfète de la MRCMunicipalité régionale de comté de Témiscouata, Guylaine Sirois, rappelle qu’un barrage routier est en place à l’entrée du Nouveau-Brunswick pour contrôler les allées et venues des Québécois en sol néo-brunswickois.

J'ai des résidents qui me disent : "on ne se protège même pas du Nouveau-Brunswick, alors qu'elles [les autorités du Nouveau-Brunswick], ont mis ce barrage-là depuis longtemps." Pourquoi nous, du côté du Québec, on ne fait pas la même chose?

Guylaine Sirois, préfète de la MRC de Témiscouata