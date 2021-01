Montréal se conforme à la Charte de la langue française

L’administration de la mairesse Valérie Plante peut finalement se targuer d’être conforme aux exigences de la Charte québécoise de la langue française. La Ville de Montréal et deux arrondissements de plus ont décroché leur certificat de conformité de l’Office québécois de la langue française (OQLF). Il reste toutefois six arrondissements à ne pas avoir encore reçu cette certification.