LHJMQ : L'Océanic et le Drakkar reprennent du service ce week-end

Le Colisée Financière Sun Life, à Rimouski, sera l’un des quatre pôles choisis par la Ligue de hockey junior majeur (LHJMQ) pour accueillir une bulle de trois équipes, soit l'Océanic, l'Armada de Blainville-Boisbriand et les Remparts de Québec, qui s'y affronteront une fois à tour de rôle.

Le Drakkar de Baie-Comeau a quant à lui rendez-vous à Saguenay, pour entrer dans sa bulle avec les Saguenéens et le Phoenix de Sherbrooke.

Le Centre Georges-Vézina, à Saguenay, accueillera la bulle contenant le Drakkar, le Phoenix et les Saguenéens.

Cette reprise des matchs est encadrée par un protocole très rigoureux. Les équipes doivent notamment maintenir un maximum de 32 personnes par équipe, incluant les joueurs, les entraîneurs et le personnel d’encadrement.

Les équipes, dont le club-hôte d’une bulle, demeurent en milieu contrôlé, à l'hôtel, le temps de la séquence de matchs. Une fois à l'aréna, chaque équipe doit rester confinée dans son vestiaire.

De plus, tous les membres de chaque équipe ont passé un test de dépistage de la COVID-19 à deux reprises cette semaine.

Chez les joueurs, l'attente est longue, car la dernière partie remonte au 29 novembre à Val-d'Or.

On est tous vraiment fébriles à l’idée de recommencer à jouer. Ça fait déjà presque deux mois qu’on n’a pas joué! On pratique très fort depuis deux semaines , lance le capitaine de l’Océanic, Nathan Ouellet.

L'Océanic pourra compter sur l'arrivée de deux nouveaux gardiens de but, quatre attaquants et deux défenseurs pour cette nouvelle séquence de matchs.

À quelques heures de la reprise des activités dans la ligue, l'Océanic a d’ailleurs acquis le défenseur Jérémie Biakabutuka, ancien choix de première ronde des Foreurs de Val D’Or, en 2018, en échange d’un choix de première et de troisième ronde ainsi que du joueur Charles-Antoine Beauregard.

Un choix de cinquième ronde en 2022 accompagne aussi le défenseur des Foreurs qui sera de l'alignement vendredi soir.

La vague de transactions des dernières semaines a été émotive pour certains vétérans de l’Océanic, notamment Nathan Ouellet.

Ça fait partie de la game, mais de voir partir [Zachary] Massicotte, avec qui j’étais en pension, ça m’a fait quelque chose. On a perdu de grands leaders, mais il faut que d’autres joueurs prennent leur place , indique le joueur de hockey louperivois.

Ces changements dans les rangs de l’Océanic créent toutefois une nouvelle dynamique au sein de l’équipe, selon l’entraîneur-chef, Serge Beausoleil.

On a beaucoup aimé comment les jeunes ont travaillé cette semaine. Lorsqu’on donne des rétroactions, les gars l’appliquent rapidement. On est très contents de l’ouverture et de la progression des jeunes.

Serge Beausoleil, entraîneur-chef de l'Océanic de Rimouski