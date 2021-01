40 % des ambulanciers de la Capitale-Nationale seront bientôt vaccinés

Dans un communiqué, le CIUSSS de la Capitale-Nationale ( CIUSSSCNCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale ) indique que la vaccination des ambulanciers avait d’abord été retardée en raison des difficultés d’approvisionnement du vaccin Pfizer anticipées pour la semaine du 25 janvier.

Après une révision complète des travailleurs visés par les critères d'admission et en fonction du nombre de doses de vaccin toujours disponibles dans la région , le CIUSSS Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale a finalement déterminé qu’il serait possible de vacciner 40 % des ambulanciers de la Capitale-Nationale.

La prise de rendez-vous a débuté jeudi soir et certains techniciens ambulanciers ont été vaccinés dès vendredi matin. La priorisation s'est effectuée en fonction de l'âge et du territoire de travail , précise le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux .

Demi-victoire

C’est une demi-victoire , laisse tomber le président de l’Association des travailleurs du préhospitalier ( ATPHAssociation des travailleurs du préhospitalier ), Frédéric Maheux, qui représente notamment les ambulanciers de Québec et de Portneuf. Il reste un gros 60 %, donc plus de la moitié, qui ne seront pas vaccinés pour le moment et on ne sait pas quand ils vont l'être.

Le président du syndicat digère encore mal que le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux et le MSSSMinistère de la Santé et des Services sociaux n'aient pas inclus les ambulanciers dans les premières catégories de travailleurs de la santé à recevoir le vaccin.

Les paramédics auraient déjà dû être vaccinés au complet depuis plusieurs semaines. Frédéric Maheux, président de l'ATPH