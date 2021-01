L’artiste vancouvérois Kriss Munsya combat le racisme avec la beauté

L’artiste visuel Kriss Munsya d'origine congolaise et qui a passé son enfance en Belgique présente The Eraser, sa première exposition solo, à la galerie Pendulum, à Vancouver. Le photographe engagé, qui s'est installé à Vancouver, explique que la discrimination quasi quotidienne dont il a souffert a influencé la façon dont il se voyait.

Un des concepts annexes du racisme, c'est non seulement apprendre aux gens à ne pas aimer, par exemple les Noirs ou les Arabes, mais c'est apprendre aux Noirs et aux Arabes à se détester eux-mêmes. Kriss Munsya, artiste visuel

Cette œuvre de l’artiste Kriss Munsya représente un souvenir d’enfance lors d’un voyage en famille. Celui-ci enviait les familles dans un hôtel de l'autre côté de l'autoroute beaucoup plus chic que celui dans lequel il restait. Photo : Kriss Munsya

Les photographies de Kriss Munsya représentent des souvenirs de son enfance sur lesquels il essaie de reprendre le contrôle.

Pour lui les symboles comme une fenêtre ou des fleures sont plus puissants que les signes évidents comme un sourire. Les symboles parlent beaucoup plus à l'inconscient et à la conscience humaine en général et amènent beaucoup plus de réflexion , croit le photographe.

Pour l'artiste, il est crucial d'aborder des sujets sociaux dans son travail.

Je suis un artiste engagé parce que c’est la seule chose que je puisse faire. Kriss Munsya, artiste visuel

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Un entretien avec Kriss Munsya un artiste engagé Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

L'exposition gratuite The Eraser est présentée à la galerie Pendulum, jusqu'au 26 février 2021.