Suggestions à la carte : Invitations aux voyages

Besoin de dépaysement? Voici quelques propositions de séries télévisées, albums de musique et de livres qui vous emmèneront ailleurs... que ce soit pour un voyage intérieur ou autour du monde, même à distance.

La musique du monde, de Putumayo à Bïa

En temps de pandémie, pour voyager de par le vaste monde, la musique n’a pas son pareil! , rappelle à juste titre Mélanye Boissonnault, la reporter culturelle des Matins d’ici.

Depuis 1993, la maison de disques Putumayo s’avère une porte d’entrée sur les rythmes et les cultures de contrées des quatre coins de la planète, par le biais de compilations, y compris certaines destinées aux enfants, autour d’un pays ou d’un thème.

Certes, l’étiquette musique du monde (ou ne devrait-on pas plutôt parler de musiques du monde?) a suscité de nombreux débats au gré des années, notamment lorsqu’il est question des métissages entre airs traditionnels et sonorités contemporaines.

D’ailleurs, en ce qui a trait au métissage, Mélanye Boissonnault propose de pousser le voyage jusqu’au pays de la samba et de la bossa en écoutant la Brésilienne d’origine Bïa, qui a entre autres chanté Félix Leclerc en portugais, et qui fait partie d’un des plus récents albums de Putumayo.

Une quête Au pays du bonheur

Cette série vous fera voyager à travers le monde puisque les sept épisodes vous feront découvrir autant de destinations , détaille Marilou Lamontagne, reporter culturelle à Sur le vif, après avoir visionné les trois premiers épisodes de la nouvelle proposition de TV5.

Au pays du bonheur présente la quête de l’animateur Marc-André Carignan, qui s’est entre autres rendu à Panama City, à Melbourne et à Vancouver pour découvrir ce qui y rend les gens heureux.

Cette série nous fait voyager, en images, à travers la culture des habitants de chaque destination. Mon épisode favori est sans aucun doute celui du Costa Rica! , ajoute Marilou Lamontagne.

L’air de rien, idéal pour ralentir le rythme

Je ne suis pas capable de voyager dans ma tête quand il y a du bruit ou quand tout tourne trop vite , avoue Jhade Montpetit, l’animatrice de l’émission Les Malins.

Cette dernière avoue avoir de la difficulté à se concentrer dernièrement. Elle peut heureusement compter sur la liste musicale de Michel-Olivier Gasse, récemment publiée sur Spotify, pour ralentir la cadence un brin.

En bidouillant L’air de rien, (Nouvelle fenêtre) la moitié masculine de Saratoga et ancien contrebassiste de Vincent Vallières voulait ainsi offrir cinq heures de musique douce pour libérer les esprits.

Comme ma tête est pas mal le seul endroit où je peux voyager ces temps-ci, une playlist comme ça est un véritable cadeau , décrit l'animatrice.

