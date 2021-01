Des élus réclament la réintégration de Denis Tardif au sein du caucus de la CAQ

La résolution demandant son retour a été adoptée à l'unanimité par les 19 maires de la MRC MRC de Témiscouata et par les 13 maires de la MRCMunicipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup.

Le député s'était retiré temporairement du caucus en décembre, après la diffusion d'une vidéo où on le voyait dans un bar, sans masque, faillir aux mesures sanitaires.

Selon la préfète de la MRCMunicipalité régionale de comté de Témiscouata, Guylaine Sirois, les élus sont d'avis que Denis Tardif a suffisamment payé pour ce qu’ils qualifient d'erreur de jugement, et qu'il est temps qu'il soit réintégré au sein du caucus.

Justement pour défendre nos dossiers encore plus près du pouvoir, parce qu’en ce moment, c'est la CAQCoalition avenir Québec qui est là , rappelle-t-elle.

Bien que les élus de Témiscouata ne cautionnent aucunement les gestes reprochés au député et les jugent regrettables, ils croient que la sanction imposée est trop forte et de trop longue durée, rapporte la préfète.

Les élus de la MRCMunicipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup abondent dans le même sens.

Je pense qu’il a bien compris qu’il a commis un impair important, mais on dit qu’une faute avouée est à moitié pardonnée , affirme le préfet Michel Lagacé.

On sait fort bien que, lorsqu’on côtoie des ministres, on a plus de chances de faire avancer des dossiers plus compliqués. Donc, on souhaite que M. Tardif réintègre le caucus dans les plus brefs délais.

Michel Lagacé, préfet de la MRC de Rivière-du-Loup