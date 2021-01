Ottawa annonce une nouvelle réduction de livraison de vaccins pour le Manitoba

Ce matin, le gouvernement fédéral a indiqué au Manitoba qu'il devrait s’attendre à une troisième réduction de vaccins Pfizer , affirme le communiqué.

Le Manitoba s’attend à recevoir 2340 doses de vaccin Pfizer la semaine du 1er février, au lieu de 5850 doses. Aucune projection n’est fournie pour la semaine du 8 février.

Les réductions connues au cours des deux prochaines semaines (du 25 janvier au 7 février) représentent une baisse de 90 % des projections de la semaine dernière. Pour l’instant, cela veut dire que le Manitoba reçoit 32 760 doses de moins que prévu , poursuit le communiqué.

Le Manitoba arrête donc de fixer des rendez-vous pour les centres de vaccination de Winnipeg et de Brandon. La province est en train de faire des calculs pour déterminer si des rendez-vous devront être annulés, une possibilité qui n’est pas exclue.

Le centre de vaccination au centre-ville de Thompson ouvrira comme prévu le 1er février et offrira le vaccin de Moderna. Les personnes admissibles peuvent prendre rendez-vous à compter de lundi.

La réduction des livraisons n’aura aucun effet sur la campagne de vaccination dans les foyers de soins du Manitoba. La province s’attend à ce que ses équipes puissent vacciner les résidents de 51 foyers cette semaine, soit 3903 personnes.

Des vaccinations sont prévues dans 61 autres foyers de soins la semaine prochaine, et la province assure que tous les résidents de foyer de soins qui désirent être vaccinés le seront d’ici la fin du mois de janvier.

Mercredi, plusieurs coordinateurs de la campagne de vaccination contre la COVID-19 ont fourni des précisions aux journalistes sur la distribution de vaccins.

Ils ont indiqué que le Manitoba prévoit épuiser ses stocks du vaccin le 7 février et que l’administration de doses quotidiennes prévues en février passera de 2500 à 1496.

La province a aussi dévoilé un tableau de bord comportant des données sur la vaccination, dont l’âge et le sexe des personnes vaccinées, les régions où le vaccin a été administré et les premières et deuxièmes doses qui ont été données.

Le tableau de bord, qu’on trouve sur le site Internet de la province  (Nouvelle fenêtre) , devrait être mis à jour quotidiennement.