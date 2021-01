COVID-19 : 87 nouveaux cas à Ottawa, 36 dans l'est ontarien et 15 en Outaouais

Un total de 12 761 cas ont été confirmés par les autorités sanitaires d’Ottawa depuis le début de la pandémie et on déplore maintenant 416 morts.

Le nombre de personnes hospitalisées pour la COVID-19 à Ottawa continue d’être élevé, avec 36 patients se trouvant à l’hôpital, dont 6 aux soins intensifs.

SPOSanté publique Ottawa fait encore aujourd’hui état de deux nouvelles éclosions dans des établissements de soins de santé.

Un seul cas de COVID-19 confirmé en laboratoire chez un résident ou un membre du personnel d’un foyer de soins de longue durée ou d’une maison de retraite est considéré comme une éclosion, selon la santé publique.

L’Ontario recense vendredi 2662 nouveaux cas de coronavirus. Le nombre de décès enregistrés se chiffre lui à 87 morts.

Au total, ce sont 250 226 Ontariens qui ont reçu un diagnostic positif depuis le début de la crise; 5701 en sont morts.

Dans l'est ontarien

Le Bureau de la santé de l'est de l'Ontario (BSEO) rapporte vendredi 2 décès et 36 infections supplémentaires. Il y a 542 cas actifs avec 21 personnes hospitalisées, dont 5 aux soins intensifs. On rapporte 2333 cas depuis le début de la pandémie.

Par ailleurs, le nombre de tests de dépistage effectués sur le territoire desservi par le BSEO approche le seuil de 100 000 avec 99 946 tests administrés à ce jour.

15 nouveaux cas en Outaouais

En Outaouais, 15 nouveaux cas sont signalés vendredi. La santé publique ne rapporte aucun nouveau décès depuis mercredi.

Le nombre total de cas pour la région atteint maintenant 5684 infections et 147 décès.

Actuellement 21 personnes sont hospitalisées à l'unité COVID-19 et aucun patient se trouve aux soins intensifs , selon Patricia Rhéaume, porte-parole au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais.

Des résidents de l'Outaouais continuent de braver le couvre-feu.

Selon le Service de police de la Ville de Gatineau ( SPVGService de police de la Ville de Gatineau ) un constat d'infraction a été émis dans la nuit de jeudi à vendredi et 153 vérifications ont été effectuées.

Cela nous amène à un total de 2589 interceptions et 79 constats d’infraction , écrit Andrée East, porte-parole du Service de police de la Ville de Gatineau ( SPVGService de police de la Ville de Gatineau ) dans un courriel à Radio-Canada.

Selon le SPVG un constat d'infraction a été émis dans la nuit de jeudi à vendredi et 153 vérifications en lien avec le couvre-feu. Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

Pour l'ensemble de la province, le Québec enregistre 1631 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures et 88 décès supplémentaires.

Cela porte dorénavant à 250 491 le nombre de personnes infectées. Depuis le début de la pandémie, on déplore 9361 décès.

Avec des information de Samuel Blais Gauthier