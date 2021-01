COVID-19 : quatre nouvelles guérisons sur la Côte-Nord

Aucun nouveau cas de COVID-19 n'est rapporté vendredi sur la Côte-Nord, selon le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS), qui fait état de quatre guérisons supplémentaires.

Il s'agit de la quatrième journée de suite où le bilan régional demeure stable.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux indique que 12 personnes sont toujours atteintes de la COVID-19 dans la région et une personne est hospitalisée en raison du virus.

Depuis le début de la pandémie, 336 cas de coronavirus ont été confirmés sur la Côte-Nord et trois personnes en sont mortes.

Une éclosion est toujours en cours dans un milieu de travail de la Haute-Côte-Nord. Moins de cinq cas y sont liés.

Répartition des cas par MRC Municipalité régionale de comté : Le Golfe-du-Saint-Laurent (Basse-Côte-Nord) : 6

Caniapiscau : 7

La Haute-Côte-Nord : 26

Manicouagan : 104

Minganie : 17

Sept-Rivières : 176

À l'échelle provinciale, la santé publique fait état de 1631 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures et de 88 décès supplémentaires.

Ce bilan porte à 250 491 le nombre de personnes infectées au Québec depuis le début de la pandémie.

Vaccination

Dans la région, 1194 doses du vaccin contre la COVID-19 ont été injectées dans les 24 dernières heures, pour un total de 4895 doses depuis le début de la campagne de vaccination

La vaccination contre la COVID-19 a d'ailleurs commencé cette semaine dans les communautés isolées de la Côte-Nord.

En entrevue à l'émission Boréale 138, le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté du Golfe-du-Saint-Laurent, Randy Jones, s’est réjoui de l’arrivée des premières doses en Basse-Côte-Nord.

Les gens étaient en ligne pour recevoir le vaccin. Randy Jones, préfet de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent

Il affirme avoir lui-même reçu sa première dose du vaccin.

Randy Jones, le préfet de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent et maire de Gros-Mécatina (archives) Photo : Radio-Canada / Louis Garneau

La vaccination est également en cours dans des milieux de vie pour personnes âgées, notamment au Château Baie-Comeau, où une éclosion est survenue en décembre.

Environ 96 % des résidents ont accepté de recevoir le vaccin, selon la directrice de la résidence, Jennifer Truchon.

Les résidents l’attendaient de pied ferme. Seulement six personnes ont refusé le vaccin. Les autres, c’est parce qu’ils étaient absents , a déclaré Mme Truchon au micro de l'émission Bonjour la Côte.

L’ensemble des résidents qui le souhaitaient ont été vaccinés en une seule journée. Treize infirmières du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux se sont présentées le matin et cinq employés étaient chargés de distribuer le vaccin. On a réussi à finir ça en après-midi , affirme la directrice.