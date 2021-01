La santé publique rapporte deux nouveaux cas de COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue

La santé publique régionale affirme enquêter pour trouver la source de contamination d’une des personnes infectées par le virus. L’autre était déjà en isolement préventif au moment de passer un test de dépistage.

Diminution des cas actifs

En Abitibi-Témiscamingue, le nombre de cas actifs est passé de 83 à 74 en 24 heures.

Actuellement, un seul cas est actif au Témiscamingue. La MRC de la Vallée-de-l’Or est celle qui en compte le plus avec 29 cas actifs de COVID-19. Selon les dernières données, 18 cas sont actifs sur le territoire de Rouyn-Noranda, 17 dans la MRC d'Abitibi et 9 en Abitibi-Ouest.

Un taux d’hospitalisation inférieur au reste du Québec

Il y a présentement une seule personne hospitalisée dans la région. Malgré une augmentation marquée des cas de COVID-19 au début du mois de janvier, peu de personnes infectées ont nécessité une hospitalisation.

Selon des chiffres de l’Institut de santé publique du Québec (INSPQ), il y a eu 346 nouveaux cas de COVID-19 dans le dernier mois en Abitibi-Témiscamingue, mais seulement 8 personnes ont dû être hospitalisées.

Heureusement, on n’a pas eu de cas dans nos résidences privées pour aînés (RPA) ou dans nos CHSLD ou dans nos milieux de vie vulnérables. Le nombre de cas dans le groupe des 65 ans et plus est d’environ 10%. On a été privilégiés ou chanceux de pouvoir protéger la population la plus vulnérable dans notre région , explique Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil en santé publique.

Lits disponibles au centre désigné

Le centre hospitalier de Rouyn-Noranda qui a été désigné pour accueillir les cas de COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue a 30 lits disponibles pour des cas de COVID et 15 aux soins intensifs.

Le faible taux d’hospitalisation jusqu’ici a permis d’éviter le délestage d’activités dans les centres de soin de la région.

Des symptômes reliés à la COVID-19?

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue demande aux personnes qui ressentent des maux de gorge, ont de la fièvre, de la toux ou des difficultés respiratoires de passer un test de dépistage sans attendre.