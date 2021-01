Éclosion de COVID-19 au centre éducatif Gard'Amis de Regina

Sur le site du gouvernement de la Saskatchewan, la garderie a été ajoutée à la liste des éclosions en date du jeudi 21 janvier. Pour qu’une éclosion de COVID-19 soit déclarée dans un lieu précis, il doit y avoir au moins deux cas confirmés.

Jointe par courriel par Radio-Canada, la direction de Gard’Amis a mentionné qu’elle n’était pas disponible pour une entrevue avant de publier une déclaration écrite de Julie Pedneault, la présidente du Conseil d’administration.

À la suite d’un premier résultat positif signalé à la direction de la Gard’Amis cette semaine, nous avons pris une approche proactive en fermant le centre le 18 janvier pour permettre à tous les employés de se faire tester ou de s’isoler.

Julie Pedneault ajoute que, le 19 janvier, la direction a choisi de fermer la Maison Gard’Amis, un autre établissement situé Turgeon Crescent. Aucun cas n’y a été déclaré, mais nous étions dans l’impossibilité de respecter nos ratios éducatrices-enfants.

Dans un courriel complémentaire envoyé à Radio-Canada, Mme Pedneault précise les réponses de l’établissement depuis la survenue de l’éclosion.

Depuis que nous avons été informés d’un premier cas positif, nous communiquons tous les jours avec toutes les familles et les employées, tout en travaillant continuellement avec le gouvernement provincial pour la marche à suivre. Les parents et employées qui ont été en contact avec une personne positive ont déjà reçu l'appel du ministère de la Santé .

Mme Pedneault promet de faire le suivi avec les familles et les employés tout en souhaitant rouvrir de manière sécuritaire le plus tôt possible .

Bien que le centre éducatif Gard’Amis aux prises avec une éclosion soit situé à la même adresse que le Pavillon élémentaire de l'École Monseigneur de Laval, un porte-parole du Conseil des écoles fransaskoises a apporté une précision : L'école est au courant et travaille étroitement avec le CEPE Gard'Amis. Les activités scolaires se déroulent normalement.

Mentionnons également qu'aucun cas de COVID-19 n'a été déclaré au service de garde.

La direction de l’établissement indique qu’elle ne fera pas d’autres commentaires publics pour l’instant.