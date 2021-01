Deux unités de soins intensifs fonctionnent à capacité limitée à l’Île-du-Prince-Édouard

Barbara Brookin, présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers de l’Île-du-Prince-Édouard, souligne que lorsqu'un établissement santé perd un professionnel aux soins intensifs, le système de santé perd beaucoup, en raison de tout l'investissement fait dans le recrutement et la formation de ces infirmières et infirmiers.

Photo : CBC / Steve Bruce