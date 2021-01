Les petites serres d’un restaurant à Halifax séduisent la clientèle

Quand Hakan Uluer, propriétaire du restaurant Bicycle Thief, a décidé d’investir pour acheter ces cabanons de jardinage, c’était une décision risquée, explique-t-il, car la province connaissait la première vague de COVID-19 et beaucoup de restaurateurs éprouvaient des difficultés.

Chaque serre comprend des peaux de mouton, le chauffage et un tapis. Photo : Radio-Canada

Il a tout de même acheté des serres et il les a installées devant son restaurant sur le front de mer. Ses clients peuvent ainsi déguster leur repas dans leur propre bulle. Ces bulles vitrées sont très populaires, souligne le restaurateur.

Parfois, dans cette industrie, on a des initiatives qui fonctionnent très bien. Mais là, on recevait 500 courriels par jour. Trois employés s’affairaient à répondre à ces courriels et notre boîte se remplissait une fois de plus , explique Hakan Uluer.

« C’est merveilleux, surtout en plein hiver en Nouvelle-Écosse », affirme la famille Holstead, qui fait partie des clients de Hakan Uluer. Photo : Radio-Canada

Chaque cabanon comprend des peaux de mouton, un système de chauffage et un tapis, au grand plaisir des clients.

À son deuxième restaurant, Hakan Uluer a aussi aménagé un espace extérieur pour ses clients avec des radiateurs qui les réchauffent et des rideaux qui les protègent du vent et de la neige.

Hakan Uluer a aussi aménagé un espace extérieur à son deuxième restaurant. Photo : Radio-Canada

Ce genre d’installations est courant en Europe, ajoute-t-il. Et je me suis dit : pourquoi pas ici?

Mais ce dont il est le plus fier, c’est le fait que tous ses employés sont de retour au travail.

D'après un reportage de Paul Légère