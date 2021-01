Ottawa va serrer la vis aux voyageurs

Il n’y a pas de doute qu’on va renforcer, et de beaucoup, les mesures de quarantaine et la question par exemple des tests de dépistage à l’arrivée , a-t-il déclaré vendredi en entrevue à l’émission Tout un matin.

On peut centraliser l'endroit où les avions arrivent, éviter que les charters arrivent à Québec ou à Halifax , a-t-il ajouté.

Selon M. LeBlanc, la question a été abordée jeudi soir lors de la conférence téléphonique hebdomadaire des premiers ministres fédéral et provinciaux et lors d’une réunion du comité du Cabinet chargé de la réponse fédérale à la COVID-19, qu’il préside.

Je pense qu’on sera en mesure, au début de la semaine prochaine, d’arriver au Conseil des ministres avec des précisions , a-t-il dit. On va avoir des mesures accrues, je pense, au début de la semaine prochaine au plus tard.

En conférence de presse, le premier ministre Justin Trudeau s'est contenté de dire que de nouvelles mesures visant à protéger les Canadiens – notamment des nouveaux variants du coronavirus – sont à l'étude, mais sans offrir plus de détails.

Il a tout juste concédé que la possibilité de forcer les voyageurs à passer leur quarantaine dans des hôtels spécialement désignés, à leurs frais, était l'une des possibilités étudiées. On va en avoir plus à dire dans les jours à venir , a-t-il rapidement ajouté.

Comme je l’ai dit aux premiers ministres, on est prêts à prendre des mesures encore plus strictes s’il le faut. Ensemble, on a discuté de la gamme d’options sur la table présentement. Parce que quand il est question de sécurité, on n’exclut aucune possibilité.

Les premiers ministres des provinces sont tous d'accord sur cette question, a ajouté M. Trudeau, avant de réitérer que le gouvernement canadien recommande depuis déjà longtemps de ne pas faire de voyages non essentiels pendant que la pandémie sévit.

Ce n’est pas le temps de planifier des voyages à l’étranger, particulièrement des voyages non essentiels ou de vacances, parce qu’on pourrait effectivement amener de nouvelles mesures sans préavis qui pourraient rendre beaucoup plus difficile le retour vers le Canada , a-t-il déclaré.

On se doit de se resserrer et d’assurer la protection des Canadiens. D'ailleurs, on sait que ces mesures devraient ne pas être nécessaires pour plus que quelques mois encore. Avec les vaccins qui vont arriver au printemps, on va entrer dans une nouvelle phase de cette […] lutte contre le virus.

Justin Trudeau, premier ministre du Canada