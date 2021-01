Le Saint-Laurent sans glace : la nouvelle normalité?

Pour la date actuelle, depuis 1969, on est au minimum , affirme le chercheur scientifique en océanographie physique à l'Institut Maurice-Lamontagne (IML), Peter Galbraith.

Un 22 janvier, la normale serait de 12 km3 de glace, précise-t-il. Or, présentement, il n'y en a qu'un. Et en début de semaine, c'était carrément zéro.

Le chercheur explique qu'il faut quatre mois de grand froid, dès décembre, pour obtenir ce qu'il appelle une grosse année de glace .

Le chercheur scientifique Peter Galbraith estime que dans 50 ans il sera exceptionnel de voir des hivers où il fera suffisamment froid pour qu'un couvert de glace se forme sur le Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

On peut encore avoir du froid et former de la glace, mais on est énormément en retard, de plusieurs semaines, sur le début de la formation, alors c'est sûr qu'on n'aura pas une grosse année de glace , assure-t-il.

L'année dernière à pareille date, la Garde côtière avait déjà effectué neuf opérations de déglaçage dans les secteurs de Sept-Îles et de la Baie-des-Chaleurs.

Il y a deux ans, on en avait une vingtaine, et cette année on n'a aucun service d'effectué dans ces régions-là , affirme la surintendante du Programme de déglaçage et d'escorte de la Garde côtière, Isabelle Pelchat.

Un record... jusqu'au prochain

M. Galbraith indique qu'il n'est arrivé que quatre fois qu'il ne se forme aucune, ou que très peu, de glace sur le Saint-Laurent, soit en 1958, en 1969, en 2010 et en 2011.

Et si on faisait un top 5, l'année 2016 serait la cinquième année , ajoute le chercheur.



Et avant 1958? Ce n'est jamais arrivé. L'air était toujours tellement froid que même pendant les années plus chaudes, il y avait encore de la glace , précise M. Galbraith.

Autrement dit, alors qu'il était exceptionnel de ne voir aucune glace sur les eaux du fleuve, cela devient de plus en plus fréquent.

Si on se projette dans le futur, ça va être le contraire; normalement, il n'y aura pas de glace, et ça va prendre un hiver anormalement froid pour en avoir. Peter Galbraith, chercheur scientifique en océanographie physique à l'Institut Maurice-Lamontagne

Il y a une vingtaine d'années, des modélisateurs numériques faisaient des prévisions et nous disaient que dans 50 ans, on aurait des hivers sans glace dans le golfe du Saint-Laurent et ça nous semblait loin. Mais c'est arrivé pour vrai en 2010, puis en 2011 , souligne le chercheur.

Moins de glace, plus d'érosion

Ces changements climatiques ne sont pas sans conséquence.

Sans couvert de glace, les berges de l'Est-du-Québec seront plus vulnérables aux tempêtes et aux grandes marées.

Cette préoccupation est bien présente à l'esprit de Serge Bourgeois, le directeur de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme des Îles-de-la-Madeleine.

C'est notre bouclier, c'est notre protection qui n'est pas là. Ça fait que toutes les tempêtes qui ont frappé depuis décembre, même si ce ne sont pas des tempêtes majeures, ça frappe constamment les milieux dunaires et les falaises. Serge Bourgeois, directeur de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme des Îles-de-la-Madeleine

Serge Bourgeois est directeur de l’aménagement et de l’urbanisme à la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine (archives). Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

L'autre phénomène qui ne nous aide pas, c'est le gel et le dégel. Dimanche dernier, on a eu 15 mm de pluie et là il fait -15 degrés. Toute l'eau qui s'est infiltrée dans les crevasses des falaises est en train de geler. La glace, ça prend de l'expansion, ça crée des fissures et au printemps ça favorise l'éboulement des falaises , souligne M. Bourgeois.

Des programmes à revoir?

Aux Îles, deux projets majeurs sont en cours pour contrer l'érosion des berges. Celui de la recharge de plage au site historique de La Grave fait l'objet de démarches depuis déjà près de trois ans, selon M. Bourgeois.

On procède à un appel d'offres qu'on va ouvrir bientôt en prévision des travaux qu'on veut faire à l'automne 2021 , affirme-t-il.

L'autre projet, celui du centre-ville de Cap-aux-Meules, en est encore à l'étape des autorisations.

Plusieurs bâtiments de Cap-aux-Meules sont menacés par l'érosion des berges (archives). Photo : Radio-Canada / Luc Paradis_Rad

C'est long , admet M. Bourgeois, qui est d'avis que les gouvernements devraient adapter leurs programmes d'aide à la réalité des communautés comme celle des Îles.

À la limite, c'est normal que ce soit long. Aller mettre 30 000 m3 de galets dans l'eau à la Grave, ce n'est pas n'importe quoi comme travaux. Mais l'État n'est pas prêt à faire face à cet enjeu-là. Les programmes d'aide, les différentes façons d'avoir des autorisations, ce n'est pas adapté à ces problématiques-là encore. Serge Bourgeois, directeur de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme des Îles-de-la-Madeleine

En novembre dernier, Québec annonçait que 76 millions de dollars seraient investis pour contrer l'érosion dans la province. Or, quelques mois plus tôt, les élus madelinots réclamaient 80 millions, uniquement pour les besoins de l'archipel.

La Municipalité espère donc que davantage de financement sera bientôt disponible. Les demandes de projets sont déjà fin prêtes à être soumises, assure M. Bourgeois.