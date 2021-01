Bris d'aqueduc : un avis de faire bouillir l'eau en vigueur dans Ville-Marie

L'avis préventif touche plus particulièrement les gens qui habitent entre les rues De Champlain à l'ouest, Sherbrooke au nord, Ontario au sud et Moreau à l'est, selon la Ville de Montréal.

Les autorités indiquent qu'il leur faut faire bouillir l'eau au moins une minute à gros bouillons s'ils désirent la consommer ou l'utiliser pour se brosser les dents. Pour ce qui est de l'eau non bouillie, elle peut être utilisée sans problème pour des tâches domestiques ou des soins d'hygiène, a indiqué la Ville.

La conduite d'eau en question, à l'origine de l'importante fuite d'eau, s'est rompue en matinée sur l'avenue De Lorimier, entre la rue Larivière et l'avenue Ontario. Il s'agissait d'une conduite de 61 cm (24 po) qui a été installée en 1882, d'après la mairesse Valérie Plante.

Le bris a provoqué l'inondation d'une portion de la voie et forcé la déviation de la circulation à la sortie du pont Jacques-Cartier, un secteur emprunté par des milliers de véhicules à l'heure de pointe.

Plusieurs rues ont été fermées à la circulation, le temps de permettre aux équipes de la Ville de réparer la conduite.

Les automobilistes venant du pont Jacques-Cartier doivent donc se diriger vers le sud sur l'avenue De Lorimier, en direction des rues Saint-Catherine et Notre-Dame ou du boulevard René-Lévesque.

Avec un bris de cette nature, on doit fermer les vannes, réduire la pression d’eau. C’est ce qui est en train de se faire , a expliqué Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal.

Les automobilistes sont appelés à éviter le secteur même si la situation s’améliore, a-t-il ajouté.