Un contrat de 67 000 $ à la suite d'un dégât d'eau à l'hôpital de Chicoutimi

C'est la compagnie Assek Technologie, située à Lévis, qui a obtenu le contrat de 67 402 $ dont le montant était inférieur au seuil d'appel d'offres public, comme l'indiquent les informations disponibles sur le Système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO).

Le contrat est pour des travaux d'assèchement suite au dégât d'eau au D-7.

L'incident avait été causé par un bris dans le secteur de l'unité de soins en santé mentale, au septième étage de l'aile D. Des patients avaient été déménagés, avait alors rapporté Le Quotidien, et il y avait alors eu des impacts sur les chirurgies d'un jour.