La CCN privilégie un tramway en surface sur la rue Wellington

Il était recommandé que le Conseil d’administration donne son accord de principe à l’option du tramway en surface de la Société de transport de l'Outaouais (STO) le long du boulevard de la Confédération, via le pont du Portage et sur la rue Wellington à Ottawa, comme étant l’option la plus conforme aux plans de la CCNCommission de la capitale nationale , sous réserve que les intérêts de la capitale soient pris en compte par les études détaillées supplémentaires .

On peut imaginer que l’insertion du tramway de Gatineau à Ottawa peut être une première phase d’une éventuelle boucle , a expliqué le premier dirigeant de la CCNCommission de la capitale nationale , Tobi Nussbaum. C’est une raison pour laquelle on a privilégié cette option .

Mais si la STOSociété de transport de l'Outaouais souhaite plutôt l’option du tunnel, le conseil d’administration l'appuierait aussi selon une deuxième recommandation.

En décembre, le comité des transports de la Ville d’Ottawa donnait de son côté son aval au tunnel sous la rue Sparks. Mais dans la motion approuvée, les conseillers ont inclus que l’option en surface sur la rue Wellington pourrait être prise en considération si le financement adéquat de la part du gouvernement fédéral n’est pas au rendez-vous.

M. Nussbaum a assuré qu’il n’y avait pas de conflits sur cette question entre la CCNCommission de la capitale nationale et la Ville d’Ottawa. Les deux choix sont ouverts pour la STOSociété de transport de l'Outaouais .

L’option du tunnel coûterait près d’un milliard de dollars de plus que l’option en surface proposée par la STOSociété de transport de l'Outaouais .

Finalement, une troisième recommandation veut que la proposition détaillée soit déposée au moment opportun du développement du projet, et une fois les conditions remplies, pour Approbation fédérale d’utilisation du sol et de design, en vertu de l’article 12 de la Loi sur la capitale nationale .

Le conseil d’administration de la CCNCommission de la capitale nationale a souligné à de nombreuses reprises que le projet de tramway de la STOSociété de transport de l'Outaouais doit notamment respecter les caractéristiques du boulevard de la Confédération ainsi que les activités des bâtiments à proximité, comme les édifices fédéraux.

Le soutien de la CCNCommission de la capitale nationale au projet permettra au transporteur public d’aller de l’avant avec le financement du projet, selon M. Nussbaum.

La STOSociété de transport de l'Outaouais voulait avoir l’approbation en principe de la CCNCommission de la capitale nationale et de la Ville d’Ottawa. Maintenant ils ont l’approbation en principe et je pense pour eux, ça veut dire que ça leur donne l’occasion de suivre les prochaines étapes , a-t-il dit.

Le gouvernement provincial a déjà manifesté son intention de financer le projet à 60 %. Le gouvernement d’Ottawa s’est quant à lui contenté d’un accord de principe au projet, même si le député fédéral Greg Fergus s’est prononcé en faveur du tramway reliant l’ouest de la ville de Gatineau à Ottawa.

Avec les informations de Rosalie Sinclair.