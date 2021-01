Le nombre de cas actifs de COVID-19 a baissé de moitié depuis la mi-décembre

Au cours d'une année déjà extrêmement difficile, je suis fière des sacrifices et de l'esprit communautaire dont les Albertains ont fait preuve pour que nous puissions atteindre ces chiffres encourageants , affirme la médecin hygiéniste en chef de l’Alberta, Deena Hinshaw.

Elle ajoute que, bien que le nombre des hospitalisations ait considérablement diminué depuis le pic, il reste élevé.

À ce jour, 726 personnes sont hospitalisées, dont 119 aux soins intensifs.

Pour mettre cela en perspective, dit la Dre Hinshaw, malgré les progrès que nous avons réalisés, il y a autant de patients atteints de la COVID-19 à l'hôpital aujourd'hui qu'il y en avait le 8 décembre, jour où nos restrictions actuelles ont été annoncées pour la première fois.

En effet, à cette date, 711 personnes étaient hospitalisées, dont 133 aux soins intensifs.

Ceci est la preuve que notre système de santé est toujours soumis à des pressions considérables et que la province doit faire ce qu'elle peut pour alléger ce fardeau le plus rapidement possible.

Deena Hinshaw, médecin hygiéniste en chef de l’Alberta.