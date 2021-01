Le canal Rideau ouvert bientôt, mais pas à tous

Seules les personnes qui habitent à proximité du canal Rideau pourront profiter de la patinoire du canal, indique la CCNCommission de la capitale nationale .

Si les activités extérieures sont jugées essentielles et sont permises en Ontario, il faut rester près de chez soi pour les pratiquer. Voilà ce qui explique cette restriction sur le canal Rideau, comme l’a souligné le premier dirigeant de la CCNCommission de la capitale nationale , Tobi Nussbaum.

Nous, à la CCNCommission de la capitale nationale , on ne fait pas les règles, on veut suivre les règles. On veut encourager les gens à suivre les règles et c’est clair que l’avis des autorités de santé publique c’est de rester chez vous, d’essayer de jouer dehors près de chez vous, alors ça, c’est exactement le message qu’on donne , a-t-il soutenu.

La CCN Commission de la Capitale nationale veut prévenir des foules sur la patinoire et éviter que la distanciation physique y devienne impossible.

On veut que les gens puissent utiliser le canal, mais on ne veut pas voir une situation où on a 30 000 à 40 000 personnes un samedi après-midi comme normale , a poursuivi le dirigeant de la CCNCommission de la capitale nationale . Ce n’est pas une période normale.

Tobi Nussbaum, premier dirigeant de la CCN (archives). Photo : Radio-Canada

Tant les Ontariens que les Québécois sont visés par cette restriction afin de décourager les déplacements interrégionaux.

La CCNCommission de la capitale nationale explique ne pas être responsable de surveiller la provenance de ses visiteurs et que c’est un rôle qui revient plutôt aux forces policières.

On n’a pas un rôle majeur étant donné qu’on n’a ni l’autorité ni les ressources de faire une sorte de renforcement , a indiqué M. Nussbaum.

La CCN Commission de la Capitale nationale encourage les citoyens à faire preuve de bon jugement et à respecter les mesures sanitaires mises en place par les autorités de santé publique.

Avec les informations de Marielle Guimond.