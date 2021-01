La CCN adopte le nouveau plan directeur du parc de la Gatineau

Le plan vise à assurer l’intégrité écologique des lieux. Au cours des 10 à 15 prochaines années, la CCNCommission de la capitale nationale se concentrera sur quatre principaux objectifs.

L'objectif fondamental de la stratégie est la conservation de la nature. Le plan prévoit également offrir une expérience récréative et culturelle en nature ainsi qu’assurer un accès équitable et durable aux visiteurs. Finalement viennent l’engagement et la collaboration comme quatrième objectif.

Pour y parvenir, la CCNCommission de la capitale nationale procédera entre autres à la fermeture de nombreux sentiers non officiels au cours des prochaines années.

Elle fera aussi l’acquisition de terrains privés dans le parc de la Gatineau et protégera des corridors écologiques empruntés par la faune qui se déplace partout sur le territoire.

La CCN souhaite aussi réduire l’empreinte de l’infrastructure et assurer la protection des habitats dans le parc en obtenant une plus grande protection légale.

Le dernier plan directeur du parc a été approuvé en 2005 (archives). Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Le dernier plan directeur du parc a été approuvé en 2005. La CCNCommission de la capitale nationale souligne qu'il y a eu des consultations sur trois ans avant d'aboutir au nouveau plan.

Le nouveau plan directeur du parc de la Gatineau approuvé sera disponible sur le site web de la CCNCommission de la capitale nationale le 11 février prochain que

Des municipalités satisfaites du plan

Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, qui était présent à la rencontre du conseil d’administration de la CCNCommission de la capitale nationale jeudi, s’est dit satisfait du nouveau plan directeur.

C’est un des lieux les plus importants à Gatineau. On a une partie sur notre territoire. Ça s’inscrit de façon impressionnante, ou exacte avec toute notre politique de plein air urbain , s’est réjoui M. Pedneaud-Jobin.

Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin (archives). Photo : Radio-Canada

Le maire de Gatineau a aussi profité de l’occasion pour souligner les efforts de consultations de la CCNCommission de la capitale nationale ainsi que sa volonté d’encourager le transport collectif et actif. Selon M. Pedneaud-Jobin, il y a un engouement pour des mesures comme les navettes mises en place lors du coloris automnal.

Je veux saluer la volonté de la CCNCommission de la capitale nationale de continuer à aller dans cette direction-là parce que c’est une façon à la fois de stimuler de nouvelles habitudes de déplacement, de protéger le parc et ça aussi ça s’inscrit dans un élan important de la Ville de Gatineau pour un transport qui n’est pas uniquement l’automobile partout, tout le temps , a-t-il dit.

La mairesse de Chelsea et préfète de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, Caryl Green, était elle aussi de la rencontre.

J’apprécie beaucoup l’emphase sur le transport collectif. Je pense qu’on veut sortir les autos solos du parc et mettre une emphase sur le transport actif dans toutes ses formes , a-t-elle soutenu. C’est quelque chose à Chelsea. On veut vraiment encourager [ça] pour sortir les autos de notre village .

Selon Mme Green, tant la mairesse de Pontiac que le maire de La Pêche veulent encourager les visiteurs du parc de la Gatineau d’aller dans les autres secteurs du parc et non pas d’accéder par […] l’entrée centrale de Chelsea .