Chaudière-Appalaches, région la plus réticente du Québec à se faire vacciner

Interrogés sur leur intention de recevoir un vaccin contre la COVID-19 lorsqu’il sera disponible , seulement 62 % des citoyens sondés de Chaudière-Appalaches répondent : oui .

La moyenne, au Québec, se situe à 74 %. L’Institut national de santé publique du Québec a sondé 17 régions.

Ces chiffres doivent toutefois être pris avec prudence, indique Eve Dubé, co-auteure de l’étude.

Sur le site de l'INSPQ, on présente les résultats pour l'ensemble du Québec. Par contre, on présente aussi des données régionales qui portent sur un plus petit nombre de répondants, donc il faut garder ces limites-là en tête lorsque nous interprétons les résultats.

Eve Dubé, chercheure à l'INSPQ