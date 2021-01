Des dessins d’Élise Gravel en échange de dons pour lutter contre l’itinérance

L’autrice et illustratrice Élise Gravel a récolté en quelques heures plus de 10 000 $ pour la Mission Old Brewery après une publication où elle s'indignait du traitement réservé aux personnes itinérantes.

Horrifiée par la façon dont on traite les personnes itinérantes en ce moment, je vais faire un don à la Mission Old Brewery et je vous invite à faire de même. Je récompenserai vos dons par un dessin personnalisé , a écrit l’artiste dans une publication Facebook à 9 h, jeudi matin.

À peine une heure plus tard, Élise Gravel soulignait qu’elle ne pouvait plus rien garantir, car elle était submergée par les demandes et les dons. C’est complètement malade. Je continue jusqu'à ce que je n’aie plus de jus, mais je ne garantis rien pour ce qui a été fait après 10 h 30 ce matin, j'en ai encore des dizaines à faire… , a-t-elle commenté dans un courriel à Radio-Canada.

La Mission Old Brewery est un organisme qui travaille auprès des personnes sans-abri de Montréal.

L’illustratrice faisait un dessin personnalisé numérisé envoyé dans les commentaires pour tout don de 50 $ et plus. Pour un don de 100 $ et plus, elle promettait un dessin 8,5 X 11 en haute résolution. Un dessin à la main était promis pour les dons de 250 $ et plus.

En milieu d’après-midi, elle avait déjà réalisé 55 dessins. Toutefois, ce chiffre n’inclut pas les dessins à la main effectués pour les dons de plus de 250 $, qui seront envoyés par la poste aux donatrices et donateurs.

Élise Gravel était enthousiaste du succès de son initiative. Et je vais refaire ça d'autres fois, ça fonctionne trop bien, a-t-elle promis. Quand j'aurai reposé ma main.

Dans les commentaires, une personne tenait le compte des dons recueillis. À 12 h 46, le jeudi 21 janvier, la Mission Old Brewery avait reçu 11 525 $.