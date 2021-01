Le syndicat des enseignants du CSCN demande la reprise des négociations

La convention collective des enseignants du CSCN est échue depuis le 31 août 2018. Les négociations pour la remplacer sont en cours depuis juin 2019, et les enseignants sont frustrés par le manque de progrès. Ils tiendront un vote de grève lundi et mardi.

Éric Cloutier, le président de l’Unité locale francophone no 24, qui représente les enseignants employés par les quatre conseils scolaires francophones de l’Alberta, espère obtenir une réponse favorable de la part des conseillers afin de reprendre les discussions le plus tôt possible .