Un appel d'offres de près de 500 000 $ pour l'église de Lac-à-la-Croix

Un comité de sauvegarde du patrimoine avait été mis sur pied pour amasser des fonds dans la communauté. Il est dirigé par l'ancien maire de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Lawrence Potvin.

C'est une excellente nouvelle pour le comité d'abord, puis pour l'ensemble du quartier de Lac-à-la-Croix. On sait qu'on avait obtenu une subvention de 315 000 $ de la part du ministère de la Culture. On doit commencer les travaux le 15 juillet 2021 , a révélé le président du comité, en entrevue.

L'appel d'offres lancé jeudi doit prendre fin le 11 février. Les travaux visent à empêcher l'eau de s'infiltrer. On parlait de 472 000 $ au maximum. On avait évalué les travaux à ce niveau-là. Donc, c'est la réfection extérieure, tout refaire les joints de ciment tout le tour de l'église , a précisé l'ancien maire.

La campagne de financement avait été lancée en juin 2018, avec un objectif de 120 000 $. L'objectif est presque atteint. Au point de départ, ça nous prenait 168 000 $. Il y a un citoyen de Lac-à-la-Croix qui nous a donné 30 000 $. On a eu 15 000 $ de la municipalité et ensuite on a eu 5000 $ de la Caisse populaire des Cinq-Cantons , a énuméré Lawrence Potvin.

Une oeuvre d'un architecte important

L'église de Sainte-Croix a été construite entre 1912 et 1914. Elle a été dessinée par l'architecte René-Pamphile Lemay, un architecte de renom du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a vécu entre 1870 et 1915. Selon le Répertoire du patrimoine culturel du Québec, il compte parmi ses réalisations la Pulperie de Chicoutimi, l'église Saint-Dominique à Jonquière ainsi que l'église Saint-Joseph à Alma.