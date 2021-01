Un président d'université offre une résidence à la poète Amanda Gorman

Le président de l'Université Morgan State, David Wilson, s'est joint aux nombreuses personnes qui ont louangé Amanda Gorman après sa récitation de The Hill We Climb, un poème évoquant des images à la fois dramatiques et triomphantes et rappelant les envolées oratoires de John F. Kennedy et du révérend Martin Luther King fils.

Mme Gorman, j'ai besoin de vous en tant que poète en résidence au Trésor national, @MorganStateU, a écrit M. Wilson sur Twitter. Exceptionnel! Considérez ceci comme une offre d'emploi!

L'offre de M. Wilson n'est certainement pas la seule que Mme Gorman, la plus jeune poète à avoir participé à une cérémonie d'assermentation présidentielle, recevra. L'ancienne étudiante de l'Université Harvard et originaire de Los Angeles est déjà la première à avoir reçu le titre de meilleure jeune poète du pays.

À l'instar de la vice-présidente Kamala Harris, elle a inspiré de nombreuses personnes qui ont publié mercredi des messages avec le mot-clic #BlackGirlMagic mercredi. Mme Gorman n'a pas hésité à dire qu'elle briguera elle-même la présidence un jour.

Sa carrière prend déjà son envol : Penguin Young Readers a annoncé mercredi que The Hill We Climb sera publié ce printemps dans une édition spéciale. Quelques heures après la performance de la jeune femme, son livre illustré Change Sings était numéro un sur Amazon, et son recueil de poésie de septembre figurait au deuxième rang. Le nombre des personnes abonnées à son compte Instagram a grimpé à 1,3 million.