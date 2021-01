Investissement Québec octroie 700 000 $ pour l’entreprise Héli Technik

Le président-directeur général d’Investissement Québec, Guy Leblanc en a fait l’annonce dans une conférence virtuelle organisée par quatre chambres de commerce de la région, jeudi.

Le soutien financier permettra à un groupe de nouveaux partenaires et de dirigeants actuels de se porter acquéreurs d’Héli Technik et en assurer la croissance. L’entreprise fondée en 1995 se spécialise dans l’entretien d’hélicoptères à turbines et à pistons.

32 entreprises soutenues

En 2019-2020, les actions d’Investissement Québec dans la région ont permis d’appuyer 32 entreprises, permettant de créer ou maintenir 215 emplois.

Pour Guy Leblanc, la nouvelle structure mise en place l’an dernier permet désormais à Investissement Québec d’être une porte d’entrée plus efficace pour appuyer les entreprises de la région en recherche de financement ou d’accompagnement.

Notre stratégie passe par un réseau régional fort et agile. On voulait simplifier le processus et faire en sorte que les entreprises aient à frapper à une seule porte , explique-t-il.

La nouvelle équipe régionale d’Investissement Québec se compose d’une dizaine de professionnels, basés principalement à Rouyn-Noranda. Les actions combinent désormais les services offerts par les bureaux régionaux du ministère de l’Économie et de l’Innovation, le Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) et Export-Québec.

Prioriser l’innovation

L’une des priorités pour Investissement Québec sera le déploiement de l’initiative Productivité innovation, dotée d’une enveloppe 2,4 milliards de dollars sur quatre ans. L’objectif est d’inciter davantage d’entreprises à faire le virage vers les nouvelles technologies.