Pékin, 25 janvier 1981 : la bande des Quatre condamnée pour ses crimes politiques

Il y a 40 ans, à Pékin, se tournait la page d’une des plus sanglantes périodes de la révolution communiste en Chine. Jiang Qing, la plus célèbre membre de ceux qu'on surnomme la « bande des Quatre » et veuve du fondateur de la République populaire de Chine, Mao Zedong, est condamnée à mort.