Une inconnue intimide une adolescente de Winnipeg qui porte le hijab

CBC/Radio-Canada a créé le nom fictif Hélène pour protéger l’identité de l’adolescente.

Hélène faisait les emplettes avec sa sœur quand une femme l’a interceptée pour lui lancer des injures et lui dire de brûler en enfer.

Impression de déjà vue

Cet incident n’est pas le premier pour Hélène.

Quand tu vis ça, tu te dis : " oh nous y voilà à nouveau. On a encore besoin d’affronter ça." Mais pour ma sœur, c’était sa première fois et elle tremblait à côté de moi , a raconté l’adolescente mercredi à la radio de CBC.

Selon Hélène, l'inconnue a affirmé que l'adolescente faisait partie d’un groupe terroriste qui combattait au nom de l’Islam. D'innombrables groupes musulmans dénoncent pourtant ces groupes terroristes.

La dame a aussi mentionné être une partisane de l’ancien président Donald Trump. Elle a dit vouloir fermer les frontières à tous les musulmans et a insisté sur la supériorité de sa religion.

L'espoir d'évoluer

Hélène a filmé une partie de l’incident et a partagé la vidéo sur les réseaux sociaux. CBC/Radio-Canada ne partage pas la vidéo, car elle permettrait d’identifier l’adolescente et sa sœur.

Le but de la vidéo était simplement de sensibiliser les autres. En tant que pays et en tant que ville, nous devons faire un pas, agir et changer. Adolescente intimidée

La jeune fille soutient que le changement commence à partir d’ici et de maintenant. Si nous changeons de petites choses comme des insultes, ça ne dégénérera pas en plus grandes choses plus tard .

Le président du conseil d’administration de l’Association islamique du Manitoba, Idris Elbakri, note que les personnes haineuses semblent cibler les jeunes personnes, car elles sont plus vulnérables et ne ripostent pas .

« Les gens ne devraient pas avoir à traverser cela seuls, et en tant que communauté, nous nous soutiendrons les uns avec les autres et nous nous entraiderons pour surmonter ces événements malheureux », a déclaré Idris Elbakri. Photo : CBC / Tyson Koschik

Une jeune femme de cet âge devrait se concentrer sur ses examens d’écoles secondaires et examens finaux, elle ne devrait pas gérer quelque chose comme ça Idris Elbakri, président du conseil d’administration de l’Association islamique du Manitoba

Idris Elbakri recommande aux gens de rapporter ces incidents à la police. Il demande aux gens de penser à la sécurité avant tout s’ils voient d’autres personnes fâchées ou haineuses.

Hélène affirme se sentir bien entourée, car depuis la publication de la vidéo, elle a reçu une panoplie de messages de solidarité, surtout venant de femmes qui portent le hijab.

Ça me donne l’impression qu’il y a des gens qui s'en soucient vraiment. Si nous continuons à nous sensibiliser à cela, il y a une chance [que les choses bougent] , raconte l'adolescente.

Selon les informations de Rachel Bergen