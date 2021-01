Tests de ventilation dans les écoles : Québec doit aller plus vite, dit la FAE

Le plan de ventilation des écoles est trop lent au goût de la Fédération autonome de l'enseignement (FAE). Elle veut que le gouvernement accélère – tout de suite – la cadence des tests pour s'assurer de la qualité de l'air dans les salles de classe et éviter la contamination de tous par la COVID-19.

Les enfants sont actuellement sur les bancs d'école, dans des classes potentiellement mal ventilées, propices à la propagation du virus, dit-elle.

Et les enseignants sont inquiets pour leurs élèves et pour eux-mêmes, rapporte le syndicat.

Lorsque le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a dévoilé le rapport d'experts tant attendu sur la qualité de l'air dans les écoles, le 8 janvier, seule une fraction des salles de classe avaient été testées, dans 10 % des écoles québécoises.

Et les autres? Ça va prendre un certain temps , disait ce jour-là le ministre Roberge.

Les élèves et leurs professeurs sont donc rentrés en janvier dans bon nombre de classes non testées, souligne le syndicat, qui soutient avoir appris par les centres de services scolaires que la série de tests sera terminée vers la mi-mars.

C'est trop lent, dit la FAEFédération autonome de l'enseignement .

Si les tests sont complétés en mars, quand les correctifs seront-ils apportés aux classes problématiques? demande le président du syndicat, Sylvain Mallette. En avril? En mai?

C'est trop tard, dit-il : Le virus, lui, n'attend pas.

Se donner les moyens d'intervenir

M. Mallette demande aussi au gouvernement de resserrer son plan qui vise à régler les problèmes de ventilation et d'aération quand ils seront décelés.

Québec recommande que les concentrations de COdioxyde de carbone ne dépassent pas 1000 ppm (parties par millions) dans les établissements d'enseignement.

Il a aussi fixé un ordre de priorité. Si la concentration de COdioxyde de carbone est supérieure à 2000 ppmparties par millions , des mesures correctives immédiates doivent être mises en place . Si la concentration de COdioxyde de carbone est entre 1500 et 2000 ppmparties par millions , les mesures doivent être mises en place rapidement et enfin, entre 1000 et 1500 ppmparties par millions , il est mentionné dans les meilleurs délais .

Ce n'est pas suffisant pour M. Mallette. Dès que le seuil de 1000 ppmparties par millions est dépassé, des actions doivent être prises immédiatement, insiste-t-il.

Et s'il n'y a pas assez de ressources pour réaliser ces tests rapidement, il faut donner les moyens de le faire .

Cela va aider le gouvernement à réaliser son objectif : garder les écoles ouvertes, un objectif qui est aussi celui de la FAEFédération autonome de l'enseignement et de ses membres, rappelle M. Mallette.

Et il y a urgence d'agir, dit-il. La preuve : le couvre-feu qui vient d'être imposé démontre la gravité de la situation, souligne le président.

La FAEFédération autonome de l'enseignement estime aussi qu'il y a des failles méthodologiques dans le rapport réalisé pour le compte du ministère de l'Éducation. Les concentrations de COdioxyde de carbone ont parfois été mesurées dans des classes sans élèves, ou dans des classes qui venaient tout juste d'être ventilées, donne en exemple M. Mallette, expliquant que la FAEFédération autonome de l'enseignement a retenu les services de la Dre Nimâ Machouf, chercheuse et épidémiologiste, pour analyser le rapport gouvernemental.

Ces problèmes soulevés militent en faveur d'une accélération du calendrier des tests, ajoute M. Mallette.