Les accords et les désaccords entre Google et la presse, de Paris à Sydney

Un nouvel accord avec les quotidiens français sur l'application du « droit voisin », une « expérimentation » qui fait tousser le gouvernement australien, et un partenariat avec des centaines d'éditeurs dans plusieurs pays : tour d'horizon des relations tumultueuses entre Google et la presse.

Jeudi, Google a annoncé la conclusion d'un accord-cadre qui ouvre la voie à la rémunération des quotidiens français au titre du droit voisin , ce nouveau droit similaire au droit d'auteur instauré par une directive européenne il y a deux ans.

On ignore combien cela rapportera aux journaux, qui doivent maintenant signer des accords de licence avec Google, et dont la rémunération sera calculée individuellement en fonction de données comme leur audience en ligne.

C'est une grande étape pour la presse française, alors que Google avait longtemps combattu le principe même du droit voisin. Saisie par les journaux, l'Autorité de la concurrence avait enjoint à Google l'an dernier de négocier de bonne foi avec la presse sur les conditions d'application de ce droit.

Des discussions qui avaient déjà abouti à de premiers accords individuels à la fin de l’année 2020 entre le géant du web et des médias, dont Le Monde, Le Figaro, Libération et L'Express.

Déroutes en Australie

Autre ambiance aux antipodes : Google a bloqué à la mi-janvier l'accès d'une partie des internautes en Australie à des sites d'information du pays, une mesure présentée par le groupe comme menée à titre expérimental et touchant environ 1 % des utilisateurs et utilisatrices de son moteur de recherche. D'après le groupe, cela vise à mesurer les liens entre les groupes de presse et l'outil Google Recherche.

Mais en pleine offensive de Canberra en Australie pour la régulation des GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon), avec un projet qui vise à contraindre Google et Facebook à rémunérer les médias pour leurs contenus sous peine de pénalités importantes, cette initiative a été très mal reçue. Les deux groupes avaient déjà menacé de réduire leurs services en Australie si cette mesure était adoptée.

Les géants du numérique devraient se concentrer sur le paiement du contenu original, et non le bloquer. Josh Frydenberg, ministre australien des Finances

Selon ce politicien, Google et Facebook ne devraient pas empêcher la population australienne d'accéder aux informations locales.

Des initiatives pour le journalisme

Google a lancé l'an dernier News Showcase, un programme dans lequel le moteur de recherche rémunère des médias en échange de contenus qui enrichissent ses services.

Mercredi, le groupe américain a annoncé que le programme comptait désormais 450 membres dans une douzaine de pays, le dernier en date étant un poids lourd de l'information, soit l'agence Reuters. Le précédent pointage, publié début décembre, faisait état de 400 partenaires.

Ce service est conçu comme un tremplin pour les stratégies numériques des journaux, qui peuvent par exemple y tester des formats éditoriaux innovants. Il s'ajoute à d'autres partenariats pour la presse lancés il y a plusieurs années, dont la Google News Initiative, qui inclut des formations et des dispositifs pour aider les médias à monétiser leurs publications en ligne.

L'entente signée en France avec l'Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ) inclut l'accès à ce programme pour les journaux qui signeront des accords de licence individuels avec Google, comme le prévoyaient déjà ses accords signés fin 2020 avec Le Monde, Le Figaro, Libération et L'Express.