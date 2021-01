Doug Ford invite les Ontariens à rester chez eux en 22 langues

La phrase Stay at home en anglais devient donc Restez à la maison en français, Stare a casa en italien, ou encore Zalyshaysya vdoma en ukrainien.

Durant une cinquantaine de secondes, le premier ministre répète le même message en grec, en mandarin, en punjabi, en coréen, en tagalog, en arable, ou encore en espagnol.

Réactions mitigées

Certaines réactions à la suite de la publication de cette vidéo ont été positives, d’autres un peu moins.

Des gens ont fait remarquer que quelques langues étaient absentes de la vidéo comme l’hébreu, le yiddish et l’arménien.

D’autres abonnés au compte Twitter du premier ministre de l'Ontario estiment que cette vidéo aurait dû être publiée il y a plusieurs semaines.

Population ontarienne aux origines diversifiées

Selon le plus récent recensement canadien datant de 2016, un Ontarien sur quatre est membre de la population des minorités visibles, dont la vaste majorité réside dans la région du Grand Toronto.

À cette époque, quelque 200 langues avaient été déclarées comme langues maternelles en Ontario. Parmi les langues en plus forte augmentation, on comptait l’arabe, l’hindi, le persan, le bengali, l’ourdou, et le tagalog.

La propagation continue

Jeudi, la santé publique de l’Ontario rapporte2632 nouvelles infections à la COVID-19, dont 897 à Toronto.