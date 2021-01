Karine Ricard nommée directrice artistique du Théâtre français de Toronto

Mme Ricard est la première femme noire à être nommée directrice artistique d’un organisme théâtral francophone à l’extérieur du Québec.

Nous sommes ravis d’accueillir Karine au sein de l’équipe, une artiste accomplie, une femme à l’image de la diversité torontoise. Nous sommes certains que son énergie et son enthousiasme contribueront aux succès futurs du TfT. Alexandra Vandelle, présidente du conseil d’administration et membre du comité de sélection

Le TfTThéâtre français de Toronto se joint à d'autres théâtres torontois qui ont choisi des femmes noires à leur direction artistique dans les dernières années, dont Soul Pepper, Cahoots Theatre et Obsidian Theatre Company.

Formée à l’École de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe, Mme Ricard est originaire de Montréal et habite Toronto depuis 2004.

Depuis son arrivée dans la Ville Reine, elle a été très active sur la scène artistique franco-ontarienne. Elle a participé en tant que comédienne à plusieurs productions théâtrales, notamment La Seconde Surprise de l'amour et Les arbres s’enracinent dans l’eau, et en tant que dramaturge et comédienne dans Les Zinspiré.e.s, une pièce qui a remporté deux prix Dora Mavor Moore en 2019.

En plus de faire carrière au théâtre, Karine Ricard, qui est parfaitement bilingue, a joué dans de nombreuses séries télévisées dont La Malédiction de Jonathan Plourde, Toi et moi, The Detectives, The Coroner et Orphan Black.