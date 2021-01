Réseau de la santé : toujours des milliers d’heures supplémentaires obligatoires en Mauricie et au Centre-du-Québec

Un texte de Sarah Désilets-Rousseau

Les documents consultés par Radio-Canada démontrent que le recours à cette mesure est en légère baisse, mais reste beaucoup plus utilisé que le souhaiteraient les syndicats des travailleurs de la santé.

Les infirmières et préposés aux bénéficiaires de la région auront fait tout près de 15 000 heures supplémentaires obligatoires entre le 1er avril et le 10 octobre dernier, une légère baisse par rapport aux années précédentes.

Les heures supplémentaires obligatoires sont imposées aux employés à la fin de leur quart de travail quand il n’existe aucune autre solution pour assurer la sécurité des patients. Elles demeurent une mesure qui se veut exceptionnelle, mais à laquelle la direction a fréquemment recours, déplore le syndicat des professionnelles en soins, qui décrie la situation depuis plusieurs mois.

Le temps supplémentaire obligatoire, c’est quelque chose qui, pour nous, devrait être une mesure exceptionnelle et d’urgence, et malheureusement avec les chiffres que vous nous présentez, il reste que les situations exceptionnelles et urgentes arrivent trop souvent , déplore la présidente du Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et Centre-du-Québec, Nathalie Perron.

C’est [utilisé] comme un mode de gestion. C’est ça que ça ne devrait pas être, peu importe l’entreprise. Ce sont des coûts astronomiques qui devraient être mieux dépensés. Ça épuise les gens, qui tombent malades. Nathalie Perron, Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et Centre-du-Québec

La direction du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) indique que le recours aux heures supplémentaires obligatoires n’a lieu que si la sécurité des patients est compromise. D’autres solutions sont d’abord envisagées, comme le recours aux heures supplémentaires, la réorganisation des tâches ou même l’appel à d’autres titres d’emplois lorsque c’est possible.

La direction des ressources humaines du CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec doit nous accorder une entrevue jeudi après-midi pour réagir à la situation.

Des heures supplémentaires obligatoires déguisées , dit le syndicat

Les travailleurs de la santé de la région ont effectué 214 000 heures supplémentaires de plus depuis le début de la pandémie qu’à pareille date en 2019, a pu apprendre Radio-Canada, toujours via une demande d’accès à l’information.

Le contexte actuel de la pandémie n’aura donc pas permis de diminuer la surcharge de travail, malgré le recours au privé et l’embauche massive de personnel. Le personnel en place doit combler les quarts manquants tant dans les hôpitaux, à l’urgence que dans les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée .

Malheureusement, les gens, quand ils voient les horaires de travail et qu’ils voient 40 absences dans le mois, ils savent que de toute façon, ça va devenir un temps supplémentaire obligatoire. Pour éviter ce que ça implique émotivement et familialement, ils vont décider de s’en répartir chacune à tour de rôle des temps supplémentaires pour éviter le TSO , explique Nathalie Perron.

C’est ce qui fait que souvent, le temps supplémentaire, c’est du temps supplémentaire obligatoire, mais qui est déguisé en temps supplémentaire régulier, pour prévenir ou éviter en fait d’être confronté à rester à la dernière minute , déplore la présidente du syndicat.

Selon le syndicat des professionnelles en soins, le nombre d’heures supplémentaires obligatoires effectuées par les infirmières et les infirmières auxiliaires serait en réalité plus élevé que ce qui est colligé par les autorités de la santé.