Les foyers de soins en Nouvelle-Écosse mieux préparés pour prévenir les infections

L’ancien ministre Randy Delorey avait commandé ce rapport à la suite de l’éclosion de COVID-19 qui a endeuillé le foyer Northwood à Halifax l’an dernier. Jusqu’à 345 résidents et employés ont contracté la maladie qui a causé la mort de 53 résidents.

Au moment des faits, une équipe de l’hôpital Halifax Infirmary avait été dépêchée au foyer Northwood pour l’aider à lutter contre l’éclosion.

Un porte-parole du ministère de la Santé a fait savoir, mercredi, que la seule recommandation qu’il reste à mettre en œuvre porte sur un système de reddition de comptes et que le travail se poursuit.

Le ministère entend consacrer 32,5 millions de dollars de plus cette année au personnel et aux ressources pour ce travail, dont des experts en matière de santé et sécurité au travail, de prévention et de contrôle des infections, ainsi que des aides-soignants.

Un programme d’appui aux employés des foyers de soins en matière de santé mentale et de mieux-être a été lancé au début de janvier. Il est offert à plus de 2000 personnes par l’entremise du programme provincial d’aide aux employés et à leur famille.

Le ministère avait déjà annoncé l’établissement d’unités régionales de soins pour les résidents des foyers de soins atteints de la COVID-19. La régie de santé met sur pied des centres de déploiement qui peuvent aider les foyers de soins avec du personnel supplémentaire en cas de besoin lors d’une éclosion.

Le gouvernement avait aussi reçu un rapport portant uniquement sur le foyer Northwood, son expérience de la COVID-19 et son avenir. Le porte-parole du ministère indique que toutes les recommandations à court terme formulées dans ce rapport ont été mises en œuvre et que le travail se poursuit pour les autres à long terme. Certaines d’entre elles exigent des mesures législatives.