Kamala Harris, un parcours qui inspire

Toute femme qui voit une autre femme prendre un tel poste, la première dans l’histoire, ça nous donne vraiment des ailes. Ça nous permet de voir que c’est possible, tout est possible. Kareen Aristide, entrepreneure de Gatineau

Elle espère que le parcours de Kamala Harris en motivera d’autres, comme elle, à aller au bout de leurs rêves. On n’a pas à se freiner selon la couleur de notre peau.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article L'effet Kamala Harris ou inspirer les femmes à passer à l'action

Kareen Aristide raconte être devenue entrepreneure parce que personne ne voulait l’engager alors qu’elle était enceinte. Plutôt que de la décourager, cela l’a motivé à foncer et créer son propre travail. Pour elle, il est possible pour une femme d’être carriériste tout en ayant des enfants et elle s’est donné pour mission d’aider les autres à réaliser leur potentiel.